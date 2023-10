Eurolega 2023 2024 | Virtus Bologna ko all’esordio Banchi | “Non ci conosciamo ancora”

Basket - Eurolega 2023/2024 : risultati e classifica aggiornata I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata dell’Eurolega 2023/2024 di Basket. Ricomincia la più importante competizione europea di ...

Basket Eurolega 2023/2024 - una Virtus sprecona esce sconfitta all’esordio : vince lo Zalgiris 79-82 Parte con una sconfitta il cammino in Eurolega 2023/2024 della nuova Virtus Bologna di coach Luca Banchi. Al Paladozza Shengelia e compagni ...

