Esposito “L' economia rallenta ma l' Italia regge meglio di altri Paesi”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Per l'“c'è una fase complessiva dimento mondiale” ma il sentiment delle imprese per il 2024 è ottimista, tanto che “circa un terzo prevede incrementi”. Lo ha detto Gaetano Fausto, direttore generale del Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.Al momento, “i settori che stanno andandoin termini di produzione e di esportazioni sono i settori legati al made in Italy ‘non tradizionalè, per esempio la farmaceutica, il computer e l'elettronica. Sta andando molto bene il settore degli autoveicoli e abbiamo un pò dimento in termini di produzione industriale per il tessile e l'abbigliamento, il settore del legno, la chimica e i prodotti raffinati: ...