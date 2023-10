Equitazione | i risultati del concorso individuale di dressage nel completo di Boekelo

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La prova di, facente parte dell’ultima tappa della FEI Nations Cup di2023, in corso di svolgimento a, si è conclusa. Dopo il giovedì dedicato ala squadre, ecco invece la classifica definitiva del contest. A comandare la classifica con uno score di 23,6 è la tedesca Julia Krajewski (in sella a Nickel 21). La campionessa olimpica di Tokyo guida la graduatoria precedendo la statunitense Hallie Coon (che monta Cute Girl), seconda a quota 25,0, e il francese Nicolas Touzaint (a cavallo di Diabolo Menthe), terzo con il punteggio di 25,4. In ottica italiana invece v’è da registrare il 43simo posto di Umberto Riva (su Falconn Sunheup Z), il migliore degli italiani con lo score di 32,6; mentre Giovanni Ugolotti occupa la 79esima posizione, Evelina Bertoli la ...