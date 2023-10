Enrico Papi torna su Italia 1 con Tilt – Tieni il Tempo

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Una rete in mano a Davide Parenti ed. DavideMaggio.it l’aveva così presentata la stagione 2023/2024 di1 e così, di fatto, sarà. Mentre il primo èto con Le Iene, di cui è ideatore, e a novembre raddoppierà con lo spin-off Inside, il secondo – come vi avevamo anticipato – si riprende La Pupa e il Secchione e, prima ancora, debutterà con un nuovo programma, di cui conosciamo ora il titolo:il. Si tratta di un nuovo gioco musicale, pensato dallo stesso, destinato sempre per la prima serata di1. Per lui si tratta di un ritorno al “game in musica” dopo Name That Tune – Indovina la Canzone su Tv8 e i fasti di Sarabanda. ...