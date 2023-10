Empoli-Udinese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ile isudi, match valido per l’ottava giornata di. Scontro assolutamente delicato tra due squadre che devono risollevarsi dalla zona più bassa della classifica: tre punti e una sola vittoria per i toscani, quattro punti ma ancora nessun successo per i friulani, chi vincerà al Castellani? Si parte alle ore 18.30 di venerdì 6 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e Stefan Schwoch. SportFace.