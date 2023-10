Empoli-Udinese | presenti Italiano e il vice di Spalletti in tribuna

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Due spettatori interessanti al Castellani per assistere ad: si tratta di Vincenzoe Domenichini,disono scesi in campo ad aprire il turno di Serie A e sugli spalti del Castellani, come riportato da DAZN, ci sono due spettatori particolarmente interessati. Il primo è Vincenzo, tecnico della Fiorentina, insieme al suo avvocato Francesco Caliandro. Il secondo è Marco Domenichini,di Lucianosulla panchina Azzurra.

Due spettatori interessanti al Castellani per assistere ad: si tratta di Vincenzo Italiano e Domenichini, vice di Spallettisono scesi in campo ad aprire il turno di Serie A e sugli spalti del Castellani, come riportato da ...Dopo la tre giorni di coppe europee riparte subito la Serie A. L'ottava giornata del campionato viene inaugurata oggi dai primi due match. Alle 18.30 è cominciata, mentre in serata, alle 20.45, si gioca Lecce - Sassuolo. Domani alle 15 tocca a Inter - Bologna, poi alle 18 il derby della Mole tra Juventus e Torino. Alle 20.45 il Genoa ospita il ...

FOTO FV, Al Castellani c'è Italiano per Empoli-Udinese Firenze Viola

L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Empoli-Udinese L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Udinese valido per l’8ª giornata della ...Vincenzo Italiano allo stadio Carlo Castellani. Il tecnico della Fiorentina è presente a Empoli in occasione della sfida di campionato contro l'Udinese e, assieme al suo avvocato ...