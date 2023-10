Empoli e Udinese non danno spettacolo Zero reti al Castellani

Leggi su inter-news

Brutta partita allo stadiodi. La squadra di Aurelio Andreazzoli pareggia per 0-0 contro l'nel primo anticipo del weekend. NOIOSA – Finisce 0-0 la partita tra, clamorosamente noiosa. Almancano le emozioni e le occasioni da gol da una parte e dall'altra. L'unico sussulto arriva da Francesco Caputo. L'attaccante ex Sassuolo ha segnato al minuto 39, ma l'arbitro ha annullato la rete per fuorigioco. L'continua a non segnare, una sola rete in tutto il campionato. Per l'invece ancora nessuna vittoria nel campionato attuale di Serie A. Un punto di distanza tra due compagini che lotteranno a lungo per la salvezza.