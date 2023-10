Grazie alle telecamere di sorveglianza è stato identificato eAl Gewiss Stadium di Bergamo un match equilibrato, con un primo tempo particolarmenteche ... Nella trasferta a, vittoriosa per la Juve, ha giocato Perin. In ogni caso, i toscani non ...

Empoli bloccato in casa dell’Udinese. Gol annullato a Caputo Firenze Post

Empoli - Udinese (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Toscani e friulani non si fanno male, in un match importante per la lotta-salvezza. Samardzic e Cambiaghi costruiscono le occasioni migliori, ma il gol ...Speranza ed entusiasmo ma anche perplessità: il nostro giro tra i supermercati. La voce dei clienti: "Ci auguriamo che l’iniziativa venga estesa, così forse servirà a poco".