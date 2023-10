Empoli | Andreazzoli | 'Contenti della prestazione al di là del risultato Il rigore c'era'

(Di venerdì 6 ottobre 2023)e Udinese non si sono fatte male e hanno chiuso sullo 0-0 l'anticipo dell'ottava di A. A fine gara, a Dazn, le parole di Aurelio...

Liberato Cacace , difensore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Bologna Liberato Cacace , difensore ...

Aurelio Andreazzoli , tecnico dell' Empoli , è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Bologna: "È stato bravo...

Oggi alle 18.30 andrà in scena il match che aprirà l’ottava giornata del campionato di Serie A tra Empoli e Udinese. Le probabili formazioni Oggi ...

Commenta per primoe Udinese non si sono fatte male e hanno chiuso sullo 0 - 0 l'anticipo dell'ottava di A. A fine gara, a Dazn , le parole di Aurelio. GARA - 'Mi sento premiato ugualmente, abbiamo ...E ancora il Var nel secondo tempo toglie un rigore alla squadra di. Brividi nei minuti finali, con Cancellieri e Cambiaghi vicini al vantaggio. L'è terzultimo con 4 punti, l'...

EMPOLI, ANDREAZZOLI: "CONTENTO PER LA PRESTAZIONE" Sport Mediaset

Empoli, Andreazzoli e gli elogi a Baldanzi: "Può giocare dove gli piace" Tuttosport

Al 39’ Baldanzi serve in area Caputo che di prima intenzione supera Silvestri ma il direttore di gara annulla per posizione irregolare della punta dell’Empoli. Nel recupero chance per la squadra di ...Aurelio Andreazzoli vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio contro l'Udinese. "Sono soddisfatto, l'ho detto anche ai ragazzi. Ho fatto ...