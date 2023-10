Emma Ruzzon | la studentessa del discorso sui suicidi denuncia il lavoro in nero

"Ho detto basta e ho denunciato il posto in cui lavoravo perché lavoravo in nero". È, la presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Padova, con un messaggio pubblicato su Instagram ad attirare l'attenzione su un fenomeno diffuso nel nostro Paese e che molto ...A gennaio aveva denunciato la piaga dei suicidi fra gli studenti universitari : ora il suo appello si concentra sul lavoro in nero .è una rappresentante degli studenti di Padova, che con il suo discorso all'inaugurazione dell'anno accademico aveva alzato il velo sulla salute mentale e l' emergenza suicidi tra i suoi ...

Emma Ruzzon, la studentessa famosa per il discorso sui suicidi: «Ero in nero, ho denunciato il mio datore di l ilmessaggero.it

La denuncia di Emma Ruzzon: «Noi giovani sotto ricatto tra stipendio e diritti» Il Mattino di Padova

Emma Ruzzon, la rappresentante degli studenti universitari di Padova, ha denunciato il suo datore di lavoro perché non aveva un contratto regolare.PADOVA - Arriva forte e chiara la voce di Emma Ruzzon, rappresentante degli studenti dell'università di Padova, contro i datori di lavoro: «Ho denunciato il posto in ...