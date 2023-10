Elon Musk chiama Paris Hilton per rilanciare X | cosa farà l’ereditiera

Leggi su funweek

(Di venerdì 6 ottobre 2023) X, ex Twitter, non naviga in buone acque eha appena tirato fuori il coniglio dal suo cilindro sperando di poteril social cinguettante, chiedendo aiuto a. L’iconica ereditiera multimilionaria ha infatti siglato un accordo commerciale con X/Twitter per diventare un volto della piattaforma sociale. L’accordo prevede la creazione di contenuti originali che sfrutteranno nuove funzionalità come video in diretta, live shopping e Spaces eha annunciato la partnership su Twitter, esprimendo entusiasmo per l’esplorazione di nuovi modi di connettersi con il pubblico.e X, cosìsalvaFACEBOOK E INSTAGRAM A PAGAMENTO IN EUROPA: ...