Elodie pubblica Red Light | “Rivendico la libertà di mostrare il mio corpo”

Leggi su dilei

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sono passati “solo” 7 anni da quell’Amici 15 (2016) in cuiDi Patrizi, fenicottero dai corti capelli rosi e dalla voce pazzesca, si piazzò seconda ma vinse il premio della critica e spiccò il volo, cominciando una carriera inarrestabile. Da allora, oggi 33enne – classe 1990 – , sembra aver vissuto 10 vite: 4 dischi, due tournée, due volte a Sanremo (come concorrente, più uno da co-conduttrice), tante collaborazioni importanti e altrettanti riconoscimenti. E una incredibile svolta sexy, da timida ragazza mascolina e quasi inconsapevole della sua bellezza, a cantante che ha fatto del proprio bellissimoe presenza scenica parte integrante del suo essere artista. Come in fondo fanno in America: basti pensare a Beyoncé, Shakira, Madonna. Ma chissà perché qui da noi la cosa non è tollerata. Ti spogli, ammicchi, esibisci ...