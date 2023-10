Elodie | Libera di usare il mio corpo come voglio | c' era bisogno di spogliarsi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Leggi Anche Marco Mengoni ed(a sorpresa) fanno ballare e cantare San Siro con la loro 'Pazza Musica' Il nuovo progetto 'Red Ligth' 'Non è un album, non è un ep. È Red light, il primo clubtape ...

La nostra popstar esce con sette canzoni da club raccolte in un clubtape che esce a mezzanotte. Un'esplosione di sensualità: «Mi piace infastidire. ...

«Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo , questo è il mio corpo , il mio manifesto di donna libera» . Con queste parole, Elodie torna sulle ...

Le polemiche sul corpo nudo Quanto alle foto di nudo,ha le idee chiare: 'Il corpo femminile non dovrebbe destare scandalo. Il corpo è mio ed è un manifesto politico di donna. Qualcuno ...Le tracce di 'Red Light' Con Glamourtratteggia una visione ironica del mondo della moda; Elle è il brano che rivendica la libertà, schierandosi contro il giudizio altrui. La complessità dell'...

L’artista 33enne ha presentato a Milano il suo nuovo progetto: «È un clubtape pensato per far ballare chiunque in qualsiasi luogo», spiega. Sette nuove tracce dance pop. E la copertina firmata da Milo ...Luci rosse, la musica che pompa, tunz, tunz, tunz, dalle scale del club ecco che scende la regina della festa, provocante, sensuale, libera, bellissima ecco Elodie!