Elodie | “Invece sì | c’è bisogno di spogliarsi e usare il corpo come vogliamo”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 6 ottobre 2023) In occasione dell’uscita del suo nuovo EP, un clubtape previsto per oggi 6 ottobre 2023 intitolato Red Light,ha rilasciato una lunga intervista a Funweek, dove ha parlato della sua musica, dei suoi progetti e anche di alcune questioni femminili. In particolare, la cantante si è soffermata sul tema del nudo, in relazione alle critiche ricevute per la foto senza veli realizzata per promuovere il singolo A Fari Spenti. E, parlando della copertina del nuovo EP, con la famosa ‘foto dello scandalo’ ripresa da Milo Manara, che l’ha trasformata in un disegno, commenta: “È nata in modo molto organico, dopo lo ‘scandalo’ scatenato dalla mia foto senza veli… devo dire che la gente è molto semplice: ovviamente sapevo bene che sarei andata a colpire una certa fascia di pubblico. Mi sono sempre divertita molto a infastidire, perché per me la libertà è potersi esprimere nella ...