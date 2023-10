Diletta Leotta è già tornata al lavoro in radio, al timone di 105 Take Away con Daniele Battaglia. Ora torna pure a fare serata con le amiche dopo ...

...d'amore tra i due è iniziata più di un anno fa dopo essersi conosciuti grazie aLeotta, un'amica in comune dei due. L' ultimo post insieme risale allo scorso 9 agosto 2023 , quandoha ......e la ex di Marracash si sono conosciuti più di un anno fa grazie all'amica in comuneLeotta ...ha dovuto far fronte alla recente polemica alimentata dal suo nuovo singolo "A fari spenti".

Elodie e Diletta Leotta insieme al party per il lancio di Red light. Il make-up artist: «Prova a batterle» leggo.it

Elodie, Diletta Leotta e Chiara Ferragni a cena insieme mandano in tilt i social La Gazzetta dello Sport

Dal sodalizio artistico tra Elodie e il Maestro Milo Manara, tra i più celebri fumettisti del nostro paese e nel mondo, nasce la cover di Red Light, elaborazione culturale in cui il ...Elodie si spoglia e scoppia la polemica. La cantante, dopo le critiche per le foto scattate per promuovere il suo ultimo singolo A Fari spenti, ha risposto a tono. «Il corpo ...