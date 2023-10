Elodie | calze a rete niente reggiseno | una foto da impazzire | Guarda

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tanto successo, tante polemiche, tante discussioni e la “star” è sempre più brillante. Stiamo parlando di, che ha pubblicato da poco il suo ultimo album “Red Light” e lo ha annunciato con un post su Instagram, in cui compare totalmente nuda in una vignetta disegnata da Milo Manara. Sexy più che mai, conche hanno fatto letteralmentei fan. “Il maestro mi fatto uno dei regali più belli che potessi ricevere. E' con lui che ho scoperto il corpo femminile, l'erotismo e la sessualità”, commenta soddisfatta. Un disco ribelle, che grida libertà ai quattro venti e lo conferma la stessa cantante: “So bene da che parte stare. In questo momento sono incazza… e dispiaciuta. Il corpo è mio, è manifesto ed è politica. Fiera di essere femminista”. E, infatti, è lei stessa a cantare “alla gente con le idee ...

...un post su Instagram che vede uno scatto della cantante in primo piano con indosso dellea ... Nella didascalianon ha dubbi sulla riuscita dalla canzone, dato che ha scritto che ' è già tra ......il décolleté e da una lunga gonna leggerissima e trasparente che l'attrice indossa senza. Il ...con un raffinato abito nero di Valentino, Penelope Cruz tra le dive più attese e ammirate di ...

Elodie, calze a rete niente reggiseno: una foto da impazzire Liberoquotidiano.it

Elodie incontenibile, canottiera e calze a rete: la visione è mozzafiato (Foto) Alla Guida

Altra foto super piccante della splendida cantante Elodie: la bellissima romana continua a far ammattire i suoi fan.Elodie ha stupito tutti ancora una volta: ora si è mostrata senza veli in un'occasione per lei speciale, impossibile non restare incantati dal suo fisico. Non tutti hanno però gradito.