Elio Orsara | tra caciocavalli e burrini con ‘Fattoria Bio Hokkaido’ la Calabria ‘made in Japan

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – Provole e, mozzarelle e. Ma anche salumi e formaggi al peperoncino. Realizzati secondo le antiche tradizioni calabresi e con ingredienti biologici senza conservanti, ma rigorosamente 'made in', e precisamente nell'isola di Hokkaido, vicinissima alla Siberia. E' la sfida vinta con 'Fattoria Bio Hokkaido' da, 56 anni, originario di Cetraro in, partito giovanissimo da casa e da anni imprenditore di successo nella ristorazione in Giappone, dopo aver accumulato esperienze in Spagna, in Inghilterra e negli Stati Uniti. E l'ultima scommessa l'ha vinta proprio mettendo in gioco il know-how delle tradizioni contadine calabresi per realizzare un'azienda agricola di successo nel Sol Levante, facendo ancora di più conoscere i gusti e i ...