Ecomondo | la transizione ecologica passa da Rimini

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’occasione non poteva essere più propizia, anche se non si crede alle coincidenze. A tirare, infatti, la volata alla presentazione alla stampa dell’edizione 2023 di, la più importante manifestazione nel panorama nazionale sui temi della, in programma adal 7 al 10 novembre, organizzata da Italian Exibition Group, è stata la pubblicazione, il giorno prima, dell’Esortazione apostolica di papa Francesco “Laudate Deum”. Un’esortazione che, riprendendo i temi dell’enciclica “Laudato Sì”, ripropone l’urgenza e la necessità di affrontare la grave crisi climatica che attanaglia il pianeta. Sono gli stessi contenuti e argomenti al centro della manifestazione di, in uno scenario dove “i cambiamenti climatici e i fenomeni naturali estremi impattano giorno dopo giorno ...