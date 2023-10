Ecco la prima foto di Lady Gaga in Joker | Folie à Deux Intensa | vero?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un2 (poi intitolato), sequel del film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix era inevitabile dopo aver sbancato il botteghino, raccogliendo più nomination ai premi di quante se ne possano infilare in un'auto da clown infinitamente spaziosa e portandone a casa due (al protagonista, come migior attore e a Hildur Guðnadóttir per la migliore colonna sonora). Il film ha sfondato il miliardo di dollari di ricavi a livello mondiale: un risultato migliore, per uno psicodramma nichilista di ispirazione scorsesiana, difficilmente si poteva immaginare. Secondo la regola ferrea di Hollywood “se ottieni un successo stratosferico, sfruttalo fino in fondo!”, il bis lo esigeva, ma come progettarlo con la possibilità di superare l'esito del primo film? L'unica risposta logica possibile era quella di ...