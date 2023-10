Ecco dove finivano i sostegni Covid | scoperta truffa da 1 milione di euro

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Importante operazione quella che è stata effettuata da parte della Guardia di Finanza che ha scoperto unadal valore di 1 milione di euro:andavano a finire iper ilErano soldi destinati ad altro, ed invece qualcuno ha ben pensato di intascarli. Non per la Guardia di Finanza di Torino che, dopo una indagine eseguita, con la collaborazione da parte della Procura del capoluogo piemontese, ha ricevuto il “via libera” del gip che ha disposto il divieto di esercizio nei confronti di due soggetti. Non potranno più effettuare, la loro professione di consulente del lavoro, per quel determinato periodo. In concorso con altre sei persone. Guardia di Finanza (Ansa Foto) Notizie.comLe accuse nei loro confronti sono gravi. Senza dimenticare che i reati in questione sono diversi. ...

Da Parma a Parigi passando per Edimburgo e i panorami naturalistici intorno a Göteborg e a Tallinn:andare in autunno Per il foliage ma anche per il buon cibo: la cioccolata calda con la panna, i primi caminetti accesi, le sciarpe, il foliage e la voglia di prendere un volo o un treno per ...Mix&match di tendenze viste dalle sfilate,4 styling da replicare ora con la gonna di jeans ... La gonna lunga in denim spopola anche tra la Gen Z ,le reference per gli outfit di stagione ...

Voglia di weekend Ecco dove andare in Europa Il Fatto Quotidiano

In trattoria ad apparecchiare tavoli o a un incontro galante: ecco dove andavano gli operai Rap al posto di lavorare PalermoToday

Se i viaggi lunghi hanno sempre il loro fascino, le esperienze mordi e fuggi non sono da meno. A volte una manciata di giorni basta per visitare luoghi che hai sempre desiderato vedere. Il primo passo ...A Roma c'è il muro dei sogni, una parete unica e suggestiva dove poter esprimere il proprio desiderio: ecco dove si trova, tutti i dettagli ...