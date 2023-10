EA Sports FC 24 Obiettivi Matteo Darmian RTTK UCL Soluzioni Per Sbloccare La Carta Speciale

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Electronic Arts ha rilasciato gliche permettono dila versioneRoad To The Knockouts diper la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EAFC 24. Potrete riscattare ladel difensore italiano che milita nell’Inter completando gliche sono ora disponibili in UT 24. Le carte dinamiche in questione vengono rilasciate durante la promo Road To The Knockouts e seguono l’andamento le fasi a gironi della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Il gruppo diin questione sarà disponibile fino alle 19:00 del 6 Ottobre. Requisiti...