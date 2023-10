“È motivo di imbarazzo” Il j’accuse di Salvini contro il giudice Apostolico

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Matteotorna all’attacco di Iolanda. E lo fa girando un video poco prima di salire sull’aereo che lo sta portando a Palermo dove oggi pomeriggio è atteso nell’aula bunker dell’Ucciardone per l’udienza del processo Open Arms. Il ministro dei Trasporti definisce “di grande” il video, condiviso dal leghista ieri, deldi Catania “pizzicato” ad un corteol’allora titolare del Viminale e a favore dello sbarco dei migranti della nave Diciotti. “Preoccupa e sconcerta quanto sta emergendo – dice il segretario del Carroccio – Ilche ha liberato più clandestini e contesta le norme del governo sull’immigrazione in passato ha condiviso insultidi me e ha partecipato – col compagno – a manifestazioni ...