E’ morto Keith Jefferson | attore prediletto di Tarantino Recitò in “Django” e in “The Hateful Eight”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’statunitense, che ha recitato per il regista Quentinin “Unchained”, “The” e “C’era una volta… a Hollywood“, èall’età di 53 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Nicole St. John, a “The Hollywood Reporter”. Lo scorso 9 agosto su Instagramaveva annunciato che gli era stato diagnosticato un cancro. “Ogni tanto Dio ti dà una sfida e lascia a te il compito di risolverla – aveva scritto allora l’-. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, fare una pausa e non volevo condividerlo con nessuno. Né con la mia famiglia né con la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in grado di ...

