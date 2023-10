È l’app del momento | “Possibili rischi sulla sicurezza”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 ottobre 2023) È una delle app più utilizzate nell’ultimo periodo per lo shopping online: adesso emergonodei dati per gli utenti. A renderlo noto è il report di Grizzly Research. Negli ultimi anni, il mondo dello shopping online ha preso sempre più comodo: latà di poter acquistare tantissimi prodotti, magari anche a prezzi convenienti, è unatà fin troppo golosa per i consumatori, motivo per cui abbiamo assistito a un vero e proprio boom. Ma se da una parte c’è il beneficio di poter avere a portata di clic, esiste comunque un certo scetticismo circa la privacy e la tutela di dati sensibili. Una piccola fetta di consumatori, infatti, nutre ancora dubbi e timori circa la protezione di dati come le proprie coordinate bancarie e i propri riferimenti ...