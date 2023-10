“E Basta con ‘sto fascismo” | la sinistra che non riesce a essere anticomunista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Daniele Capezzone continua la sua battaglia di libertà condotta combattendo contro le fobie e i dogmi dellaitaliana (ma non solo). Da coerente liberale, l’autore mette a nudo l’ipocrisia che porta gli esponenti dellaa negare la legittimità di un governo che pure ha ottenuto, nelle urne, un’ampia maggioranza. L’unico problema è che tale governo è dichiaratamente di destra e, in quanto tale, rappresenta una novità nella storia dell’Italia repubblicana. Negazione della realtà Aè in atto una vera e propria negazione della realtà. Un esempio. Ricordo di aver letto, sul quotidiano di Carlo De Benedetti, Domani, l’articolo di un politologo il quale si dichiara sicuro che, nel nostro Paese, lasia tuttora in maggioranza. Facile dimostrare, dati alla mano, che si tratta di una ...

“Sono costretto, per via delle numerose segnalazioni, a tornare sul tema delle famose agende chiuse da parte della Asl di Taranto . Una situazione ...

Perché l'introduzione di un salario minimo legale nonper contrastare la povertà da lavoro ... In un nucleoun solo percettore di reddito, la presenza di figli o altri componenti a carico del ...Ma come si fa a licenziare la vecchia squadrauna mail Roba giusta nella sostanza ma sbagliata nei metodi, etc etc (navigare nell'universo social per trovarne tante di critiche). Beh, sì, ...

«Regione, basta con questo scempio. Se siete incapaci, andatevene» Cronache Maceratesi

Schillaci e i tagli alla Sanità: «I soldi vanno spesi meglio e basta con i gettonisti negli ospedali» Corriere della Sera

Consulta l'oroscopo Vergine a cura di Paolo Fox di oggi, 6 ottobre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...Nerio Zanzini è stato nominato segretario politico del Pd a Rimini due anni fa. Da allora, le sue uscite pubbliche sono state rare. Per costruire alleanze e vincere le elezioni, è necessario lavorare ...