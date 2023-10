Durante le Giornate Fai d' autunno nel fine settimana del 14 e 15 ottobre saranno tantissime le visite speciali in luoghi speciali spesso chiusi al pubblico

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Far conoscere centinaia distraordinari einaccessibili in tutta Italia. È questo l’obiettivo delled’che il FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, dedica da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.ildel 14 e 15leinselezionati in cui ilnon potrà fare altro che meravigliarsi di fronte ai tesori che si celano in ogni angolo della Penisola. ...