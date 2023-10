Due pesi e due misure | cosa non torna nella sentenza del giudice Apostolico

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Al di là degli aspetti meramente giuridici, la vicenda dei 4 tunisini liberati daldi Catania, Iolanda, rappresenta un vero e proprio pugno nello stomaco per tutti quei cittadini italiani che hanno costantemente a che fare, per le più disparate ragioni, con ogni ambito della pubblica amministrazione. Personalmente ne ho avuto una dimostrazione plastica proprio in questi giorni, in cui – a seguito di una lunghissima istanza presentata all’Arera per una errata fatturazione della cosiddetta bolletta della luce – mi è stato chiesto, insieme all’invio della copia dell’ultima fattura sbagliata, di produrre per la centesima volta la copia del tesserino sanitario che attesta il mio codice fiscale. Ora, ricordando per l’ennesima volta all’operatore di turno che quel tesserino non ha alcun valore documentale e che il codice fiscale si declina, ...