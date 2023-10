Dua Lipa | Lady Gaga | Lewis Capaldi | Diodato e tanti altri

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Stasera in diretta alle 21.30 va in onda la terza puntata di Tale e quale show 2023. Alla conduzione, come sempre, Carlo Conti. In giuria, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, affiancati da un quarto giudice. I 12 concorrenti sono pronti a trasformarsi in canitaliani e stranieri. Il loro compito è diventare, per una sera, i loro sosia in tutto e per tutto. Non solo voce, ma anche movenze, look, trucco e parrucco. A “Tale e Quale Show” Cirilli e Paolantoni vestono i panni di Elton John e ...