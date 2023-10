Drusilla Foer tra gli ospiti del Festival di Luce!

presenta il suo primo album: 13 brani scritti da autori diversi come Tricarico, Giovanni Caccamo, Mogol, Ditonellapiaga, Pacifico, e uno anche di Lelio Luttazzi. "Mi ero giurata di non ...Tredici tracce, di cui dodici inediti scritti da autori di ogni generazione, per un disco che svela nuove tonalità nell'espressione artistica di. Si intitola Dru l'album d'esordio e arricchisce un mondo profondo e colorato. Pubblicato da BMG e prodotto da Best Sound, la storica etichetta di Franco Godi che del disco cura ...

Drusilla Foer: "Vorrei tornare a Sanremo come cantante, ma ci vuole una bella canzone" RaiNews

Dru, alter ego di Gianluca Gori, presenta il suo primo album al "Blue note" di Milano. Dopo il teatro, la conduzione, gli spettacoli in giro per l’Italia, questo è il suo primo ...“Chi l’avrebbe mai detto. Un disco tutto mio”. È così che Drusilla Foer annuncia il suo primo album che si intitola DRU, è uscito il 6 ottobre e contiene 13 tracce scritte da autori di ogni generazion ...