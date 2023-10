“Doppia coppia” di Igor Biddau dal 30 novembre al cinema

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Uscirà in sala il 30– La fiaba della prima principessa azzurra della storia”, film diretto daper la sceneggiatura di Renato Cubo e Stefano Manca e interpretato da Emanuela Mascherini, Stefano Manca, Maria Celeste Sellitto e Michele Manca. Prodotto da Firenze Produzionitografiche in partecipazione con BCC Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino, con il sostegno del MiC Ministero della Cultura. Il film racconta una storia moderna: «Tra un uomo e una donna è meglio l’amicizia o l’amore?» Quante volte lo abbiamo sentito dire?parla di come sia difficile per due coppie di amici, amanti del trekking, avventurarsi sui ripidi sentieri dell’amore senza perdere per sempre l’amicizia. Così come, nel ...