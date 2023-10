Dopo tre anni torna la Granfondo dei trapiantati

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LA 17ª EDIZIONE. Domenica 8 ottobre il via da Bergamo, l’arrivo sabato 14 a Siena: sette le tappe. Aperta a tutti i ciclisti. «Il trapianto è vita».

Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo Wall Street . I principali listini del Vecchio continente si muovono senza particolare slancio ...

Incidente del pullman a Mestre , continuano le polemiche e le ricostruzioni sulle cause della tragedia nella quale hanno perso la vita 21 persone. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-67 Smits completa il gioco da tre. 71-66 Smits subisce fallo da Hackett ma nel frattempo trova anche il ...

Latina – Nuova riunione per il comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario Lt2. Presenti l’assessore ai Servizi sociali, con delega del ...

D: Torni alla serialitàqualche anno, nel frattempo ti sei concentrato sul teatro e sul cinema.2023 Martina Pedretti - 4 Ottobre 2023 Quiz Riconosci i personaggi di Sex Education daiindizi ...la fine della Guerra Fredda le fabbriche di proiettili sono state smantellate e adesso non ... quelli che nelle trincee di Zaporizhzhia vengono tirati in due -giorni. La Commissione Europea ...

Dopo tre anni il Giro d’Italia a Novara: a maggio ci sarà una partenza di tappa La Stampa

Il Btp Valore sfiora i 13 miliardi dopo tre giorni Agenzia ANSA

AMD potrebbe essere pronta a lanciare le nuove APU desktop con GPU basata su architettura RDNA 3. Nel nuovo codice AGESA è apparso il supporto a un processore della serie Phoenix per PC desktop.La partita di Coppa costa caro con una maxi squalifica che in totale supera i tre anni di attività: stangata in seconda categoria ...