Donna | vita | libertà Il Nobel per la pace all' attivista iraniana Narges Mohammadi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il premio assegnato "per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e dellaper tutti".sta attualmente scontando diverse condanne nel carcere Evin di Teheran, per un totale di circa 12 anni di reclusione

In molti Paesi del mondo l'accesso all' aborto sicuro e legale è in pericolo. Lo sono anche il diritto alla salute sessuale e riproduttiva senza ...

È stata una battaglia lunga, in cui l’attesa e la mancanza di risposte è stata ulteriore causa di sofferenze. Ma dopo aver ottenuto in agosto il via ...

È stato trovato senza vita Alfred Vefa , ex marito di Klodiana Vefa , accusato di avere ucciso la donna con tre colpi di pistola in strada a ...

Patty Pravo è una delle più grandi dive della musica italiana, per questo la sua vita non è mai stata totalmente un libro aperto almeno fino alla ...

, perché si è battuta per le donne contro la sistematica oppressione e discriminazione., perché sostiene la lotta per il diritto di vivere pienamente e dignitosamente. Libertà , perché ...All'inizio della storia è unamolto ingessata, chiusa nel suo dolore, con questo matrimonio ... Ora è più strutturata visto che lafinora l'ha un po' schiacciata". E continua: "Succedono ...

L'attivista iraniana Narges Mohammadi è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023. Il comitato norvegese ha scelto di onorare Narges Mohammadi per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti.