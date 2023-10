Diritti TV della Serie A | SKY e DAZN offrono meno | ma spunta un’idea

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le offerte di SKY eper itelevisiviA sono inferiori alle aspettative. Mentre i club esitano, emerge l’idea di un canale dedicatoLega.A– LaA, la massimadel calcio italiano, è al centro di una trattativa cruciale riguardo aitelevisivi per i prossimi cinque anni. Le offerte presentate da SKY e, tuttavia, sono risultate inferiori alle aspettative, portando a una riflessione profonda tra i club e aprendo la porta a nuove possibilità. La commissioneLegaA, composta da figure di spicco come De Laurentiis, Lotito, Percassi, Cappellini (Inter) e Campoccia (Udinese), si riunirà con i club per discutere le ...

Giorno chiave per l'assegnazione dei Diritti tv della Serie A per il prossimo quinquennio a partire dalla stagione 2024-2025. Il punto

La Lega spera ancora in un rilancio di DAZN e Sky, ma sembra che le due pay TV non siano interessate ad aumentare l’offerta. S punta così il canale ...

...per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Pace 2023 a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione deiumani elibertà ...Il Comitato norvegese ha deciso di assegnarle il riconoscimento "per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione deiumani elibertà per tutti". Lo ha ...

Il premio Nobel per la pace 2023 verrà assegnato oggi, venerdì 7 ottobre WIRED Italia

Il Nobel per la Pace a Narges Mohammadi, attivista iraniana per i ... L'Unione Sarda.it

Il Premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato all'attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi.Il caldo africano anomalo di questo periodo non stupisce gli scienziati. Il Copernicus Climate Change Service (C3S) nel suo ultimo bollettino riporta i cambiamenti a livello globale affermando ...