Diritti tv | assemblea Lega Serie A del 9 ottobre in videoconferenza anziché in presenza

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nuova modalità per l’diA prevista per il 9alle 11.30. L’incontro si svolgerà ine tratterà, tra i tanti argomenti, le ripartizioniAV,AV,AV Internazionali eAV 2024-2029/Campionato. SportFace.

Nella giornata di lunedì 11 settembre , la Lega Serie A si riunirà in assemblea , alle 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda. Tra i temi ...

L’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per lunedì 11 settembre 2023 alle ore 10.00 in prima...

Milano, 4 set. - (Adnkronos) - L' assemblea della Lega Serie A è stata convocata per lunedì 11 settembre 2023 presso la sede in via Rosellini, a ...

L'di Lega di lunedì 9 andrà quindi in scena in via telematica e tratterà degli altri temi ...il 16 ottobre per trattare appunto della delicata tematica riguardante l'assegnazione dei......in nuove battaglie ai cittadini che numerosi hanno partecipato l'altra sera all'promossa ... Marco Togni, "originata da logiche di parte e assunta da pochi, nel totale disprezzo dei...

Sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare - Portal The Council of Europe

Ruolo e poteri dei garanti per l'infanzia: l'Autorità garante a ... Garante Infanzia

“Domani sarò in piazza e parteciperò alla manifestazione “La via maestra, Insieme per la Costituzione”, promossa da Cgil e da oltre cento associazioni. Dobbiamo essere in tanti e uniti per difendere l ...Ecco le reazioni di Lotito e De Laurentiis sulla decisione della nuova proroga per i diritti Tv della Serie A ...