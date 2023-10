Diretta Pogba | l' esito delle controanalisi doping | confermata la positività

giornata chiave per Paul Pogba e la Juve . Ieri è stato il giorno delle controanalisi , al laboratorio dell'Acqua Acetosa a Roma , oggi potrebbe ...

ROMA - È il giorno delle controanalisi per Paul Pogba , trovato positivo al testosterone in un controllo anti doping dopo Udinese - Juventus del 20 ...

ROMA - È il giorno delle controanalisi per Paul Pogba , trovato positivo al testosterone in un controllo anti doping dopo Udinese - Juventus del 20 ...

Paul Pogba è stato trovato positivo al doping dopo un controllo di routine. Il centrocampista della Juventus non ha passato quindi l'anti doping dopo ...

Paul Pogba è stato trovato positivo al doping dopo un controllo di routine. Il centrocampista della Juventus non ha passato quindi l'anti doping dopo ...

La Juventus deve far quadrare i conti ma anche essere quanto più possibile competitiva per la prossima stagione: l’annuncio su Pogba in questo senso ...