Diretta Francia - Italia 57 - 7 | segui LIVE la sfida dei Mondiali di Rugby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.53 partita dominata dalla Francia dal primo all’ultimo minuto. I transalpini hanno trovato la prima ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Francia , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? Gioco momentaneamente fermo per permettere le medicazioni a Tommaso Allan. Il numero 15 azzurro ha ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Passaggio in avanti per i francesi. La palla finisce tra le mani degli italiani, che ora possono ...