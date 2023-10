Diretta Allegri | ora LIVE la conferenza stampa prima di Juve - Torino

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Juventus-Torino : ecco le informazioni su canale , orario e diretta ...

Massimiliano Allegri parlerà oggi in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Juventus , match valido per la settima giornata di Serie A ...

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la sesta giornata , si apre con la vittoria della Juve sul Lecce per 1 - 0 . I bianconeri di ...

TORINO - La Juve vuole a tutti i costi rialzarsi dopo lo scivolone in campionato in casa del Sassuolo . Occasione importante per il riscatto, domani ...