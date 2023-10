“Dio mio | ma che fa?” Follia al museo | il turista va fuori di testa ed è choc totale | “Mai vista una roba simile”

Leggi su caffeinamagazine

al, 40enne si avventa sue due statue antiche e le distrugge. Ricordate ilche a Roma aveva scritto con le chiavi il nome della fidanzata sul muro del Colosseo e poi aveva detto di ignorare che quello fosse un monumento tanto antico? Beh, qui siamo andati oltre. Un americano di 40 anni si è infatti avventato contro due statue in unfacendole cadere e mandandole in mille pezzi. L'uomo, unamericano di 40 anni, sembrava uno dei tanti visitatori alisraeliano di Gerusalemme. Ma improvvisamente si è scagliato con un'asta di legno contro due statue romane risalenti al secondo secolo dopo Cristo. Le due opere, che si trovavano in una sala di esposizione, sono andate distrutte. Assurda la spiegazione che l'uomo ha dato poi alla polizia.