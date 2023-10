Diabete non curato adeguatamente | cosa può accadere?

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilè una patologia cronica che richiede un attento monitoraggio e una gestione accurata. Quando un individuo non curail, possono verificarsi una serie di gravi conseguenze per la salute. Vediamo insieme quali sono le manifestazioni e le patologie che unnonpuò sviluppare.non, quali sono le problematiche che possono svilupparsi? Se ilnon è, ci sono non poche problematiche da valutare e mettere a punto. È fondamentale riconoscere l’importanza del trattamento e della gestione adeguata della malattia. Le conseguenze del suo mancato controllo possono essere gravi e, in alcuni casi, irreversibili. Un ...

C’è una spiegazione al fatto che in estate sia più difficile gestire il Diabete ? Dipende dal caldo o dalle vacanze? Come è possibile giocare ...

Ci sono alcuni segnali che indicano che potresti rischiare il diabete . Ecco perché non devi sottovalutarli e quali sono i sintomi Come in molti ben ...

Le terapie digitali stanno emergendo per trattare diverse malattie come il, l'obesità, l'...solo una simulazione, ma un vero e proprio gioco che permetterà di immergersi nella realtà ...Business Director di MedtronicItalia - soprattuttosi ha coscienza del fatto che un paziente conha una lista infinita di regole da seguire, accortezze da tenere in ...

Diabete, torna campagna internazionale #BlueBalloonChallenge L'Identità

Diabete di tipo 2, rischio di dialisi a 5 anni proporzionale a numero e ... PharmaStar

Domani e dopo a Cagliari oltre 120 specialisti in diabetologia da tutta l’Isola per la XXV edizione del Congresso Congiunto dell'Associazione Medici Diabetologi e della Società Italiana di Diabetologi ...Promossa da Medtronic per accendere riflettori sulla malattia, tour in alcune città tra cui Milano, Firenze e Napoli ...