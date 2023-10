“Devi lasciare subito la Casa” GF | colpo di scena con annuncio di Alfonso | fuori all’istante

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Grande Fratello 2023, eliminazione a sorpresa. Non mancano mai al reality diSignorini, ma certamente questo di giovedì 5 ottobre è stato undiclamoroso. E inaspettato per il pubblico e i concorrenti.Signorini ha aperto la nuova diretta con l’ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e il resto della. Ormai è chiaro a tutti che l’attrice è sola contro tutti. Cesara Buonamici, chiamata a commentare questa situazione insanabile che si è creata nella, l’ha anche ripresa. “Facci capire meglio qualcosa di te – le ha consigliato l’opinionista – Con te non c’è arrotondamento. Tu hai combattuto per entrare nella, sei lì per scelta. Eppure sembra sempre che tu sia estranea a questo gioco. Io non ho capito: è davvero la tua personalità, ...