Del Piero in Arabia? Molto di più di una semplice suggestione

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Pinturicchio volerà in Arabia Saudita per ascoltare l’offerta dell’Al-Nassr, che lo vuole come nuovo direttore sportivo. Tutti i tifosi della Juventus, però, sperano ancora in un suo ritorno a Torino con un ruolo nel club bianconero