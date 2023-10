Definire le migrazioni ‘transumanza’ non è per forza razzista | c’è semmai discriminazione di censo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) di Paolo Pastres La parola è estremamente importante nella relazione fra persone. Come diceva Lacan, essa è il fondamento dell’interazione fra soggetti e non esiste parola senza risposta, dal momento che – sempre parafrasando Lacan – ad ogni parola si associa (anzi è) una domanda. Quindi le nostre parole lasciano un insospettabile segno in chi ci ascolta e tale segno è tanto più profondo quanto più noi, rispetto ai nostri interlocutori, pronunciamo le nostre parole da un pulpito autorevole e credibile, come sembra essere quello dei media. La parola “transumanza”, detta da Andrea Giambruno in una trasmissione televisiva, ha lasciato un segno in me. Non intendo tanto insistere su un episodio in sé apparentemente banale e destinato ad essere archiviato, a maggior ragione dopo le scuse dello stesso Giambruno. Tuttavia il termine “transumanza” rivela una peculiare concezione di coloro che ...