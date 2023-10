Decreto Energia | al via i lavori alla Camera | emendamenti il 17

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il dl, "recante misure urgenti in materia di, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio", era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 29 settembre. ...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il Decreto energia che prevede una proroga per gli sconti in bolletta e un nuovo bonus carburanti per le ...

Al via la regolarizzazione degli scontrini fiscali . Il Decreto Energia è stato pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale e diventa così ...

=> Superbonus senza proroga nelAsset: le ultime novità Le altre misure approvate Golden ... di intelligenza artificiale, di stoccaggio dell', quantistica e nucleare per la ...Il dl, "recante misure urgenti in materia di, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio", era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 29 settembre. ...

Decreto energia, in Gazzetta gli aiuti per le famiglie Altalex

Decreto Energia, importanti novità in ambito fiscale Quotidiano di Sicilia

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri stanzia risorse per gestire l’emergenza ma nell’area flegrea ci vuole molto di più ...I titolari della social card «dedicata a te» riceveranno un contributo aggiuntivo da utilizzare per l'acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici o per fare un pieno di benzina. A prevederlo è il ...