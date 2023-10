Decreto Campi Flegrei | via libera del Cdm | le misure

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Con un impegno di spesa di 52 milioni e 200mila euro dallo Stato, arriva il viaal nuovo: ledall’allestimento di strutture temporanee in caso di evacuazione alla comunicazione ad hoc per la popolazione. Viadel Consiglio dei ministri allegge sui. “L’impegno di spesa a

Un piano di esodo della popolazione in caso di bradisismo grave , demandato alla Protezione civile. E un altro per valutare la vulnerabilità degli ...

Due mesi per elaborare il piano di evacuazione e di verifica del rischio sismico, 52,2 milioni di risorse previste (ma non immediatamente ...

Cosa sappiamo sullegge per iFlegrei Il ministro della protezione civile Nello Musumeci annuncia un provvedimento ad hoc. Ecco come sarebbero redistribuiti in tutta Italia gli sfollati ...... ormai nota, della Gkn diBisenzio ), essa prevede l'obbligo di informazione per tutte le ... aveva presentato istanza di incostituzionalità della Ley Rider, illegge varato durante il ...

Governo vara decreto per verificare criticità Campi Flegrei Il Sole 24 ORE

Campi Flegrei, il Cdm vara il decreto. Piano per l’evacuazione entro 90 giorni e stanziamento da 52… Il Fatto Quotidiano

Approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Nello Musumeci, il decreto per la prevenzione del rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei, caratetrizzata negli ultimi mesi ...Federalberghi Campi Flegrei prevede per fine ottobre ulteriori cali di turisti. Vodafone opta per lo smar working ...