Decreto Campi Flegrei | De Luca risponde a Musumeci | «50 milioni insufficienti Chi deve cambiare idea è il governo | non la Campania»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Continua la polemica tra il presidente della RegioneVincenzo Dee il ministro della Protezione civile Nello. Terreno di scontro sono le dichiarazioni del ministro sulla mancanza di finanziamenti provenienti dalla Regioneallegge approvato dal Consiglio dei ministri che contiene misure di prevenzione per la sismicità dei. «L’impegno di spesa a copertura del provvedimento è di 52,2di euro, tutte risorse finanziarie approntate dallo Stato, dal. Abbiamo chiesto alla Regione, che però ha deciso di non partecipare, speriamo nelle prossime settimane cambi», aveva detto. Non si è fatta attendere la ...

Due mesi per elaborare il piano di evacuazione e di verifica del rischio sismico, 52,2 milioni di risorse previste (ma non immediatamente ...

"SulFlegrei, in relazione ad alcune dichiarazioni di membri del Governo - aggiunge De Luca - chiariamo che chi deve cambiare idea è il Governo, non la Regione Campania. Chi ha piena ...Abbiamo a cuore la tua privacy

Decreto Campi Flegrei, i punti del piano sicurezza varato dal Consiglio dei ministri Sky Tg24

Campi Flegrei, il piano da 52 milioni del governo per l'esodo: ecco il decreto ilGiornale.it

Per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "i 50 milioni annunciati sulla carta dal Governo sono del tutto ...Scontro sui 50 milioni di euro di fondi per il piano di rischio bradisismo dei Campi Flegrei. Per il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, "risorse finanziarie approntate dallo Stato. Abb ...