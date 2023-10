De Grandis | «Lautaro Martinez realizzatore puro Migliora molto»

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ha bucato la partita contro il Benfica, ma sta giocando ad altissimi livelli in questa stagione. Lo riconosce Stefano Dedagli studi di Sky Sport. GIUDIZIO – Stefano Despecifica il cambiamento: «I giudizi sono legati al momento, adessofunziona più di Osimhen. Se avessi fatto questa domanda un mese fa tutti avrebbero risposto con il giocatore del Napoli. L’argentino stando, gioca con la squadra, ma Osimhen può fare reparto da solo. Il calciatore dell’Inter un po’ meno. Comeè meglio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

L’Inter all’esordio in campionato contro il Monza ha vinto grazie alla doppietta del suo capitano e numero 10, Lautaro Martinez . De Grandis negli ...

... La Casa dello Sport Night con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Stefano De. ore 18.30: ...marcatori della Serie A La corsa al titolo di capocannoniere vede ancora in vetta, a secco ...... in studio Giorgia Cenni, Stefano Dee Giancarlo Maroccchi. I numeri di Empoli e Inter L' ... La corsa al titolo di capocannoniere vede ancora in vettacon 5 gol. Ecco la classifica ...

De Grandis: “Lautaro E’ stato uno dei 5 a dire all’Inter di non riprendere Lukaku” fcinter1908

Sky, la classifica dei migliori attaccanti dell’Inter da Ronaldo in poi fcinter1908

L’Inter ha battuto il Benfica per 1-0. A decidere la rete di Marcus Thuram. Il passivo però, secondo Esteban Cambiasso, poteva essere più pesante. Le sue parole dagli studi di Sky Sport RISVEGLIO – L’ ...Lautaro Martinez ha segnato 4 gol in 35' contro la Salernitana. L’argentino è il leader tecnico ed emotivo dell’Inter e dovrà dimostrarlo anche questa sera contro il Benfica. Il commento di Cambiasso ...