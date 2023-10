Dall' Igna conferma | Honda mi ha cercato | ma sto bene in Ducati

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lo ha detto il direttore generale diCorse, Gigi, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport , parlando per la prima volta del corteggiamento della casa giapponese, che lo avrebbe ...

Gianluca Grignani non è celebre solo per le canzoni che lo hanno portato al successo, ma anche per la sua personalità a tratti tormentata, che lo ha ...

Lo ha detto il direttore generale di Ducati Corse, Gigi, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport , parlando per la prima volta del corteggiamento della casa giapponese, che lo avrebbe ...'alto osserva tutto con grande "interesse" Luigiil "papà" della Desmosedici che ha ribaltato i rapporti di forza nella MotoGP mettendo fine una volte per tutte al dominio giapponese ...

MotoGP Dall'Igna: "Marquez su una Ducati è sfida e preoccupazione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Dall'Igna: "Marquez in Ducati Merito di Gresini. Il mio no a Honda" La Gazzetta dello Sport

In Francia c'è qualcuno che sorride. L'ipotesi non è campata in aria. In molti pensano che sarà Johann Zarco ad andare ad affiancare Joan Mir in Honda… Leggi ...MotoGP Ducati Marc Marquez – Il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo di Marc Marquez nel Team Gresini e dei contatti con la ...