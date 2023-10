(Di venerdì 6 ottobre 2023) : Gibilterra, Cap Spartel e il Mistero di Atlantide Quando geografia, politica, storia elogia si intersecano come meridiani e paralleli su una mappa, ci si trova in presenza di luoghi che, pur avendo coordinate reali, riecheggiano di racconti e leggende, in grado di trasportarci al di là dello spazio e del tempo. Tra questi, Gibilterra conserva un fascino inversamente proporzionale alla sua estensione. Contesa nei secoli tra conquistatori e invasori, da sempre oggetto di battaglie, Gibilterra è oggi bandiera britannica in terra iberica. Grazie alla sua posizione e alla sua inaccessibilità, svolge il ruolo di sentinella, sul varco traed Atlantico, affollato da sempre di naviganti, mercanti e trafficanti. Fino a qualche anno fa, perfino per il viaggiatore moderno, l’ingresso era singolare: come a ricreare virtualmente la ...

Disperazione nelle parole di Eva Riccobono . La modella non si trova in Sicilia, dov’è nata e dove si trova la sua famiglia e lei è molto preoccupata ...

“Adesso mi rimetto in piedi guardando alberi secolari, che, come mi hanno insegnato Coccia e Mancuso , sanno vivere meglio di noi”. Così ha scritto ...

Che l’intelligenza artificiale stia trovando spazio in un numero sempre maggiore degli ambiti della vita umana non è una novità. L’atteggiamento, ...

...in acqua e sulle suealtrettanti eventi per attirare la gente sul fiume e farlo vivere: tantissimo sport all'aria aperta - dalla canoa al canottaggio , alle corse in bicicletta,...Enigma Tiziano , il suo nuovo romanzo edito da Garzanti, ha inizio sulledel Lago di Garda , ... Aida non si fida di lui, ma al contempo è affascinata dal suo carisma esue parole, capaci ...

Dalle sponde opposte del Mediterraneo ai confini del mito: Gibilterra ... Punto! Il web magazine

Fano, ha un nome il cadavere ritrovato sulle sponde del Metauro Centropagina

Su Sky Nature il 9 ottobre alle 21.15 – in simulcast con Sky Documentaries e in streaming su NOW e disponibile on demand – arriva il film Sky Original diretto da Egidio Eronico Amate Sponde, il vision ...Claudia Crabuzza ha viaggiato a lungo in Europa e in Messico; prima di intraprendere la carriera solista ha fondato i Chichimeca con Fabio Manconi e Andrea Lubino, ha collaborato con artisti ...