Da noi… a Ruota Libera | ecco gli ospiti di domenica 8 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Da: arriva un nuovo appuntamentogli, alle 17.20 su Rai 1, nuovo appuntamento con “Da” per ascoltare le storie dei volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni. Si inizia con Pierpaolo Spollon, tornato protagonista in tv nel cast della seconda stagione di “Blanca”, e in tournée con “Quel che provo dir non so”, lo spettacolo che ha segnato il suo debutto teatrale. A seguire Claudio Bisio, nelle sale dal 12con “L’ultima volta che siamo stati bambini”, il film che segna il suo esordio alla regia, ambientato nella Roma del 1943, viaggio di un gruppo di bambini ...