(Di venerdì 6 ottobre 2023)- L'ultimo, in ordine temporale, si chiama Francesco D'. Il centrocampista diciannovenne, entrato al 32' del secondo tempo di- Servette, è il decimo "bambino"da José ...

ROMA - L'ultimo, in ordine temporale, si chiama Francesco D'. Il centrocampista diciannovenne, entrato al 32' del secondo tempo di Roma - Servette, è il decimo "bambino" fatto esordire da José Mourinho nei suoi primi 28 mesi sulla panchina giallorossa. ...... un film di Matthias Kiefersauer, con Barbara Prakopenka,Everding, Katja Weitzenböck, ... un film di Toni D'Angelo, con Marco Bocci, Barbara Bouchet,Boni, Kseniya Rappoport, Michele ...

Da Felix a D'Alessio: i dieci "bambini" che Mourinho ha fatto esordire nella Roma Corriere dello Sport

Chi è Francesco D'Alessio, il centrocampista di Barcaccia lanciato da Mourinho RomaToday

Lo Special One ha fatto esordire nella prima squadra della Roma nella partita contro il Servette il classe 2004 Francesco D'Alessio. Emozione in tutto il quartiere di Roma sud ...Una giornata storica per il talento proveniente dal settore giovanile giallorosso, subentrato nel finale della sfida contro la squadra svizzera ...